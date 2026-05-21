New Delhi : L’Inde et l’Union africaine repoussent leur sommet à cause d’Ebola

Le sommet du Forum Inde-Afrique, prévu du 28 au 31 mai à New Delhi, a été reporté en raison de la propagation de l’épidémie d’Ebola en République démocratique du Congo (RDC). Cette décision a été prise conjointement par l’Inde et l’Union africaine face aux inquiétudes sanitaires qui touchent plusieurs pays du continent.

Dans un communiqué, le ministère indien des Affaires étrangères a expliqué que la situation sanitaire actuelle en Afrique rendait préférable l’organisation de cette rencontre à une date ultérieure. New Delhi a également affirmé sa volonté de soutenir les initiatives du Centre africain de contrôle et de prévention des maladies afin d’aider à contenir l’épidémie.

Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), le risque lié à Ebola est considéré comme élevé pour l’Afrique centrale, même s’il demeure limité à l’échelle mondiale. L’agence onusienne estime que le virus circulait probablement depuis plusieurs mois avant d’être détecté. L’épidémie aurait déjà causé la mort de 139 personnes parmi près de 600 cas suspects.

Ebola est une maladie virale grave provoquant des fièvres hémorragiques souvent mortelles. Bien qu’il soit moins contagieux que des maladies comme le Covid-19 ou la rougeole, le virus a entraîné plus de 15.000 décès en Afrique au cours des cinquante dernières années.

Face à cette nouvelle flambée, la 17e enregistrée en RDC, l’OMS a déclenché une alerte sanitaire internationale. Les provinces touchées, situées dans l’est du pays, sont particulièrement difficiles d’accès et régulièrement affectées par les violences de groupes armés, compliquant davantage les opérations sanitaires.

Par ailleurs, l’aéroport international de Delhi a diffusé un avis sanitaire destiné aux voyageurs arrivant de la RDC ainsi que des pays voisins, notamment l’Ouganda et le Soudan du Sud.

Les autorités indiennes ont enfin insisté sur l’importance de renforcer la coopération en matière de santé publique afin d’améliorer les capacités de prévention et de réponse face aux crises sanitaires en Afrique. Les nouvelles dates du sommet devraient être annoncées prochainement.