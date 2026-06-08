Mali : Les FAMa intensifient leurs opérations aériennes contre les groupes terroristes

Les Forces armées maliennes (FAMa) ont mené, samedi, plusieurs opérations aériennes d’envergure contre des groupes armés terroristes dans différentes régions du pays, selon un communiqué de l’État-major général des Armées.

Dans la région de Gao, près de la localité de Doro située au sud-ouest de la ville, les vecteurs aériens des FAMa ont d’abord ciblé un refuge où une vingtaine de combattants terroristes ainsi que plusieurs motos avaient été repérés. Le site a été entièrement détruit lors de cette intervention.

Toujours dans le même secteur, une seconde frappe a visé un camion transportant du matériel logistique destiné aux groupes armés. Le véhicule et sa cargaison ont été totalement anéantis.

Une troisième opération a ensuite pris pour cible une installation composée d’une tente et de plusieurs motos, dont certaines étaient équipées d’armes. Les équipements identifiés ont été détruits, selon les précisions fournies par l’armée.

Plus à l’ouest du pays, dans la zone de Sandaré, dans la région de Kayes, les forces maliennes ont localisé une base de repli utilisée par des éléments terroristes. Les frappes aériennes menées contre cette position ont permis de neutraliser une trentaine de combattants et de détruire plusieurs motos servant à leurs déplacements.

Ces opérations s’inscrivent dans le cadre des missions de reconnaissance offensive conduites par les FAMa sur l’ensemble du territoire national afin de traquer les groupes armés et de réduire leurs capacités opérationnelles.

A l’issue de ces actions, le chef d’état-major général des armées a salué le professionnalisme, l’efficacité et l’engagement des Forces armées maliennes dans l’accomplissement de leur mission de défense de l’intégrité territoriale et de protection des populations maliennes.