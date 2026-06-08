Ouganda : L’OMS salue la riposte de Kampala face à l’épidémie d’Ebola

Le directeur général de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, a effectué lundi une visite en Ouganda afin d’évaluer la réponse des autorités à l’épidémie d’Ebola qui touche actuellement le pays. Selon les derniers chiffres, 19 cas confirmés ont été recensés, dont deux décès, dans un contexte marqué par la propagation de la maladie depuis la République démocratique du Congo voisine.

Dans un message publié sur X, le chef de l’OMS a salué la réaction des autorités ougandaises, soulignant l’efficacité des contrôles aux frontières ainsi que le bon fonctionnement des dispositifs de surveillance, de dépistage et de prise en charge des patients. Il a précisé que sur les 19 cas confirmés, 14 concernaient des personnes arrivées de RDC et cinq des citoyens ougandais. Les deux victimes enregistrées à ce jour étaient originaires de RDC.

« Nos pensées vont à leurs familles », a déclaré Tedros Adhanom Ghebreyesus. Au cours de sa visite, il a notamment rencontré Diana Atwine, secrétaire permanente du ministère ougandais de la Santé.

Si l’Ouganda reste relativement moins affecté, la situation demeure préoccupante en RDC, où les autorités ont déclaré, le 15 mai dernier, la 17e épidémie d’Ebola de l’histoire du pays. Selon les données de l’OMS, 515 cas confirmés et 91 décès y ont déjà été enregistrés.

Face à cette recrudescence, l’OMS a déclenché une alerte sanitaire internationale. L’organisation estime que le risque sanitaire est très élevé en RDC, élevé à l’échelle régionale et faible au niveau mondial. Aucun vaccin ni traitement homologué n’existe actuellement contre la souche Bundibugyo, responsable de cette flambée épidémique.

Pour renforcer la lutte contre la maladie, l’OMS et le Centre africain de contrôle et de prévention des maladies (Africa CDC) ont lancé un plan d’intervention de 518 millions de dollars destiné à financer les opérations au cours des six prochains mois. Les efforts porteront notamment sur le renforcement de la surveillance épidémiologique, les capacités de laboratoire et les mesures de prévention.

L’épidémie est principalement concentrée dans la province de l’Ituri, dans l’est de la RDC, une région difficile d’accès en raison de l’insécurité persistante et de la présence de nombreux groupes armés. En visite à Bunia, la commissaire européenne chargée de la gestion des crises, Hadja Lahbib, a appelé à un cessez-le-feu afin de faciliter la réponse humanitaire et sanitaire.