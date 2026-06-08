Nigeria : 360 otages libérés lors d’une opération de l’armée contre Boko Haram

L’armée nigériane a annoncé, dimanche, avoir secouru environ 360 personnes retenues en captivité par le groupe terroriste Boko Haram dans l’Etat de Borno, au nord-est du pays.

Selon un communiqué militaire, l’opération a été menée conjointement par les troupes nigérianes et les forces spéciales à l’issue de plusieurs semaines de collecte et d’analyse de renseignements. Les otages ont été retrouvés dans une zone montagneuse située dans le sud de l’État de Borno.

Les personnes secourues étaient détenues dans des conditions particulièrement difficiles après avoir été enlevées dans plusieurs localités de la région, notamment dans le secteur de Ngoshe, a précisé l’armée.

Les autorités militaires ont souligné que l’utilisation de moyens de renseignement avancés a joué un rôle déterminant dans la réussite de l’opération. Cette approche a permis de localiser les otages avec précision tout en limitant considérablement les risques pour leur sécurité durant l’intervention.

Depuis plus d’une décennie, le nord-est du Nigeria est confronté aux violences menées par Boko Haram et d’autres groupes extrémistes. Parallèlement à cette menace terroriste, plusieurs régions du pays font face à l’activité de bandes criminelles lourdement armées impliquées dans des enlèvements contre rançon, des vols à grande échelle et diverses formes de criminalité organisée.

Les opérations de sécurité se poursuivent dans plusieurs Etats nigérians afin de démanteler les réseaux criminels et de renforcer la protection des populations civiles.

Pour rappel, Ngoshe est connu pour la bataille qui a lieu du 11 au 15 février 2016 au 15 février 2016 lors de l’insurrection de Boko Haram. Le 11 février 2016, l’armée camerounaise avait lancé un raid à l’intérieur du Nigeria avec l’accord du gouvernement nigérian. Cette offensive a lieu dans le cadre de l’opération « Arrow Five ».