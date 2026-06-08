Soudan : 11 morts dans une frappe de drone sur un marché du Kordofan du Nord

Au moins 11 civils ont été tués et des dizaines d’autres blessés samedi lors d’une frappe de drone ayant visé un marché de l’État du Kordofan du Nord, au centre du Soudan, selon l’organisation de défense des droits humains Emergency Lawyers.

D’après l’ONG, l’attaque a ciblé dans la matinée le principal marché de la localité d’Abu Zaeima, située dans la région de Hamrat Al Sheikh et sous le contrôle des paramilitaires des Forces de soutien rapide (FSR). Un bilan préliminaire fait état d’au moins 11 morts parmi les civils et de nombreux blessés.

Emergency Lawyers, qui documente les violations commises depuis le début du conflit soudanais en avril 2023, n’a attribué la responsabilité de l’attaque à aucun des deux camps en guerre. L’organisation a toutefois indiqué que cette frappe est intervenue moins de 24 heures après d’autres attaques de drones visant des villages et un véhicule civil dans la même zone.

Condamnant fermement ces opérations, l’ONG a dénoncé le ciblage répété de populations civiles, de localités habitées et de moyens de transport civils, estimant qu’il s’agit d’une violation flagrante du droit international humanitaire. Elle a appelé à la fin immédiate de ces attaques et à l’ouverture d’enquêtes pour identifier les responsables.

Par ailleurs, selon des témoins cités par l’AFP, un drone a également frappé samedi une station-service à Al-Obeid, capitale du Kordofan du Nord assiégée depuis plusieurs mois par les FSR. Une source médicale a rapporté que quatre personnes y ont été blessées.

Ces nouvelles violences surviennent dans un contexte de forte escalade militaire dans la région. Depuis plusieurs semaines, l’armée soudanaise tente de reprendre des territoires contrôlés par les FSR dans les États du Kordofan du Nord, du Sud et de l’Ouest. Plus tôt cette semaine, Emergency Lawyers avait signalé la mort de quatre personnes et six blessés lors d’attaques similaires contre deux villages de la région.

En mai, l’Organisation des Nations unies a alerté sur la recrudescence des frappes de drones au Soudan, indiquant qu’au moins 880 civils avaient été tués par ce type d’attaque entre janvier et avril 2026.

Déclenchée en avril 2023 par une lutte de pouvoir entre l’armée soudanaise et les FSR, la guerre a provoqué l’une des pires crises humanitaires au monde, faisant des dizaines de milliers de morts et près de 13 millions de déplacés.