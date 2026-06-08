Burkina Faso : 24 milliards FCFA pour renforcer les infrastructures sanitaires

Le gouvernement burkinabè a approuvé un ensemble de projets d’un montant global de 24,671 milliards de FCFA (plus de 43 millions de dollars) destinés à améliorer les infrastructures et les équipements de santé à travers le pays.

Selon le compte rendu du dernier Conseil des ministres, ces investissements, entièrement financés sur le budget de l’État, s’articulent autour de deux priorités : la construction de nouvelles infrastructures sanitaires dans plusieurs localités et l’acquisition d’équipements médico-techniques au profit des établissements de santé.

À travers cette initiative, les autorités entendent accélérer la réalisation des projets de santé en cours, renforcer les capacités du système sanitaire national et améliorer l’accès des populations à des soins de qualité. Cette démarche s’inscrit dans la politique gouvernementale de modernisation du secteur de la santé et de réduction des disparités en matière d’offre de soins, alors que les besoins demeurent importants dans plusieurs régions du pays.

Ces nouveaux investissements viennent compléter les efforts déjà engagés par le Burkina Faso pour consolider son système de santé. En novembre 2025, les autorités avaient lancé le Projet de renforcement des soins de santé primaires pour l’amélioration de la santé et de la nutrition (PRSS-ASN II), un programme structurant visant à améliorer durablement la disponibilité, l’accessibilité et la qualité des services de santé sur l’ensemble du territoire.

Doté d’un budget de 170,3 milliards de FCFA pour la période 2026-2031, ce programme prévoit notamment la construction de centres de santé, la mise en place de centres d’hémodialyse, le déploiement de cliniques mobiles ainsi que le renforcement des services d’urgence à travers le SAMU. Il comprend également des actions destinées à moderniser le système national de transfusion sanguine dans plusieurs régions.

Avec ces nouvelles mesures, le gouvernement burkinabè réaffirme sa volonté de renforcer les capacités du secteur sanitaire et de répondre aux défis croissants liés à la prise en charge des populations.