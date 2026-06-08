Mali : Un agent français condamné à 20 ans de prison pour atteinte à la sûreté de l’Etat

La justice malienne a condamné à 20 ans de réclusion un ressortissant français présenté comme un agent des services de renseignement français bénéficiant d’un statut diplomatique. Détenu à Bamako depuis août 2025, il a été reconnu coupable d’atteinte à la sûreté de l’Etat, selon des sources judiciaires.

Le verdict a été rendu à l’issue d’un procès tenu jeudi devant la chambre criminelle du pôle spécialisé de lutte contre le terrorisme. Outre sa peine de prison, le prévenu, identifié comme Yann V., a été frappé d’une interdiction de séjour au Mali pour une durée de 20 ans et condamné au paiement d’une amende de 5 400 euros.

Selon les autorités maliennes, l’intéressé avait été arrêté le 13 août 2025 lors d’une opération menée par la Sécurité d’Etat, le service de renseignement du pays. Officiellement affecté à l’ambassade de France à Bamako, il avait été interpellé en compagnie de plusieurs officiers des Forces armées maliennes (FAMa).

Les militaires concernés, radiés de l’armée depuis leur arrestation, sont accusés d’avoir participé à un réseau d’espionnage et de complot destiné à déstabiliser les institutions de la transition malienne et à préparer un projet de coup d’Etat. Leur procès n’a toutefois pas encore eu lieu.

De son côté, la France rejette catégoriquement les accusations portées contre son ressortissant. Réagissant à l’annonce du jugement, le ministère français des Affaires étrangères a dénoncé des accusations sans fondement et affirmé que l’agent accomplissait une mission de coopération sécuritaire. Paris assure n’avoir jamais participé, directement ou indirectement, à une quelconque entreprise de déstabilisation du Mali.

Cette affaire avait déjà provoqué de fortes tensions diplomatiques entre les deux pays. Après l’arrestation de son agent, la France avait suspendu sa coopération antiterroriste avec le Mali et demandé à deux diplomates maliens de quitter son territoire.

Depuis l’arrivée au pouvoir des militaires à la suite des coups d’Etat de 2020 et 2021, les relations entre Bamako et Paris se sont fortement dégradées. Les autorités maliennes ont progressivement réduit leur coopération avec leurs partenaires occidentaux, notamment la France, tout en renforçant leurs liens politiques et sécuritaires avec la Russie.