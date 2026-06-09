Burkina Faso : Les concours de beauté suspendus au nom des valeurs culturelles

Le gouvernement burkinabé a décidé de suspendre l’organisation des concours de beauté sur l’ensemble du territoire national. Dans un communiqué publié lundi, le ministère de la Culture explique que cette mesure vise à préserver l’identité culturelle du pays ainsi que ses valeurs morales et sociales.

Cette suspension intervient alors que les autorités élaborent un nouveau cadre réglementaire destiné à encadrer ces événements. Jusqu’à l’adoption de ces nouvelles dispositions, aucune autorisation ne sera accordée pour la tenue de concours de beauté.

Selon le ministère, cette décision s’inscrit dans une politique plus large de promotion et de valorisation du patrimoine culturel national. Ces dernières années, les concours de beauté se sont fortement développés au Burkina Faso, touchant différents publics, notamment les étudiants, les enfants et même les hommes.

La mesure s’inscrit également dans la volonté des autorités de renforcer leur contrôle sur le secteur culturel. Fin mai, le ministre de la Culture, Pingdwendé Gilbert Ouédraogo, avait déjà annoncé son intention de lutter contre certaines pratiques artistiques jugées contraires aux valeurs du pays.

Le ministre avait notamment critiqué des comportements et chorégraphies considérés comme portant atteinte à la dignité de la femme, ainsi que des contenus artistiques jugés dégradants. Il avait également prévenu que l’Etat pourrait retirer son soutien aux artistes qui ne participent pas à la promotion de la culture burkinabè.

Les autorités mettent aussi en garde contre certaines influences extérieures susceptibles, selon elles, d’éloigner le pays de ses objectifs culturels. Elles réaffirment toutefois leur ouverture aux cultures étrangères, tout en insistant sur la nécessité de préserver et de valoriser l’identité nationale.