Sahel : La BCID-AES accélère sa mise en place lors de son Conseil d’administration à Bamako

La Banque confédérale pour l’investissement et le développement de la Confédération des Etats du Sahel (BCID-AES) a réuni lundi à Bamako les membres de son Conseil d’administration dans le cadre de sa deuxième session ordinaire. Cette rencontre a porté sur l’examen de plusieurs mesures destinées à favoriser l’entrée en fonctionnement effective de l’institution financière régionale. Les travaux ont été présidés par le ministre malien de l’Economie et des Finances, Alousséni Sanou.

A cette occasion, le ministre a rappelé que la BCID-AES poursuit depuis sa création la mise en place de ses organes de gouvernance, de ses mécanismes de fonctionnement et de son cadre institutionnel. Il a salué les progrès déjà réalisés, les qualifiant d’étapes essentielles dans la construction d’une banque appelée à jouer un rôle majeur dans le financement du développement au sein de l’espace confédéral.

Les administrateurs ont notamment examiné le plan d’actions prioritaires visant à accélérer l’opérationnalisation de la Banque. Les discussions ont également porté sur l’harmonisation des outils de gouvernance, la politique de rémunération, les règles encadrant le fonctionnement des organes dirigeants et du personnel, ainsi que les modalités de mobilisation du capital de l’institution.

Cette session intervient dans un contexte marqué par de nombreux défis économiques, financiers et sécuritaires. Face à ces enjeux, les États membres entendent renforcer leur intégration et consolider leur souveraineté économique. Les responsables de la BCID-AES ont ainsi réaffirmé leur volonté de faire de cette banque un acteur financier de premier plan, reposant sur les principes de bonne gouvernance, de transparence et d’efficacité, afin d’accompagner les investissements structurants et de soutenir la transformation durable des économies de la Confédération des Etats du Sahel.

La Confédération des Etats du Sahel (AES) est une union politique, militaire et économique créée le 6 juillet 2024, regroupant le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Née de leur retrait de la CEDEAO, cette confédération est bâtie autour de trois piliers : la défense mutuelle, la diplomatie coordonnée et le développement économique.

Cette organisation dirigée par un collège des chefs d’Etat composé du Capitaine Ibrahim Traoré (Burkina Faso), du Général Assimi Goïta (Mali) et du Général Abdourahamane Tiani (Niger).