Ebola : L’Union européenne débloque 11,5 millions d’euros pour soutenir la riposte africaine

L’Union européenne a annoncé une aide de 11,5 millions d’euros en faveur des Centres africains de contrôle et de prévention des maladies (CDC Afrique) pour renforcer la lutte contre l’épidémie d’Ebola qui touche l’est de la République démocratique du Congo (RDC).

Cette contribution a été dévoilée à Addis-Abeba par Hadja Lahbib lors d’une visite au siège de l’agence sanitaire de l’Union africaine. Le financement comprend 6,5 millions d’euros destinés à améliorer la surveillance épidémiologique, la formation du personnel de santé et les capacités de diagnostic à travers l’Initiative africaine de génomique des agents pathogènes.

L’UE fournira également pour 5 millions d’euros d’équipements, notamment des kits de laboratoire et des dispositifs de diagnostic rapide, afin de soutenir les interventions dans les zones les plus affectées.

Le directeur général des CDC Afrique, Jean Kaseya, a salué cette aide, affirmant qu’elle permettra de renforcer la protection des travailleurs de santé et l’efficacité de la riposte sur le terrain.

Cette annonce intervient après une visite de la commissaire européenne à Bunia, dans la province congolaise de l’Ituri, épicentre de l’épidémie, où une aide supplémentaire de 5 millions d’euros avait déjà été promise. Au total, l’UE a mobilisé 84 millions d’euros pour soutenir la lutte contre la maladie.

Selon les autorités congolaises, l’épidémie déclarée le 15 mai a déjà fait 101 morts pour 550 cas confirmés. La propagation du virus est aggravée par l’insécurité dans certaines zones, où les groupes armés compliquent l’accès des équipes humanitaires. L’épidémie a également atteint l’Ouganda, avec 19 cas recensés.

La souche Bundibugyo en circulation présente un taux de mortalité compris entre 30 % et 50 %, sans vaccin ni traitement spécifique homologué à ce jour.