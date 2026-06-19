Guinée-Bissau : Air Bissau renaît après trois décennies d’absence

La Guinée-Bissau s’apprête à retrouver un transporteur aérien national avec le lancement prochain d’« Air Bissau », marquant le retour d’une compagnie nationale après 28 ans d’interruption.

Les autorités bissau-guinéennes ont signé un protocole d’accord avec la compagnie nigériane United Nigeria Airlines en vue de créer cette nouvelle compagnie. Le projet vise à améliorer la connectivité aérienne du pays, aussi bien sur le plan régional qu’international, selon des médias locaux.

Cette initiative s’inscrit dans la stratégie de modernisation du secteur de l’aviation civile engagée ces dernières années par ce pays lusophone d’Afrique de l’Ouest. Basée à l’aéroport international Osvaldo Vieira de Bissau, la future compagnie est appelée à soutenir le développement du tourisme et des échanges commerciaux, tout en favorisant la création de nouveaux emplois.

Dans le cadre du partenariat conclu, United Nigeria Airlines prendra en charge l’essentiel des investissements nécessaires au démarrage des activités. Le transporteur nigérian fournira également les appareils, l’expertise technique et opérationnelle ainsi qu’un accompagnement en matière de formation afin de renforcer les compétences locales dans le domaine aéronautique.

La relance d’Air Bissau revêt une portée symbolique pour le pays. L’ancienne compagnie nationale avait été liquidée en 1998 après plusieurs années de difficultés, marquées notamment par deux accidents aériens survenus en 1991 et 1992. Sa flotte avait finalement été cédée en 1996 sur fond de problèmes de gestion, mettant fin à l’aventure du transporteur national jusqu’à cette nouvelle tentative de renaissance.