Tchad : Seize cas de choléra et un décès signalés dans le sud-ouest du pays

Le ministère tchadien de la Santé a annoncé jeudi l’apparition de 16 cas de choléra, dont un décès, dans le district sanitaire de Karal, situé dans la province du Hadjer-Lamis, au sud-ouest du pays.

Dans une circulaire, les autorités sanitaires ont indiqué que les analyses de laboratoire ont confirmé la présence du Vibrio cholerae de sérotype OGAWA 01, responsable de cette flambée épidémique.

Face à cette situation, le ministère a appelé au renforcement de la surveillance épidémiologique et à une intensification des actions de sensibilisation auprès des populations concernant les symptômes de la maladie et les mesures de prévention.

Les autorités recommandent notamment un lavage régulier des mains au savon, la consommation d’eau potable et l’évitement des aliments exposés aux mouches. Elles invitent également la population à signaler sans délai tout cas de diarrhée ou de vomissements au centre de santé le plus proche.