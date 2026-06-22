Mali : L’armée neutralise une dizaine de terroristes à Ménaka

Karol Biedermann

Les vecteurs aériens des Forces armées maliennes ont mené, samedi 20 juin 2026, plusieurs opérations contre des groupes armés terroristes dans les régions de Nioro du Sahel et de Ménaka, a annoncé l’Etat-major général des Armées.

Selon le communiqué militaire, une première frappe de précision a visé, dans la localité de Dioumara, région de Nioro du Sahel, deux camions transportant du matériel logistique destiné à des groupes terroristes. Menée sur la base de renseignements jugés fiables, l’opération a permis de détruire les deux véhicules ainsi que l’ensemble de leur cargaison.

Au cours de la même journée, une autre intervention aérienne a été conduite dans le secteur de Ménaka. Cette frappe ciblée a permis de neutraliser une dizaine de combattants terroristes qui s’étaient regroupés pour une halte sous des arbres, selon l’armée.

L’Etat-major général des Armées a réaffirmé sa détermination à poursuivre les opérations de recherche, de traque et de neutralisation des groupes armés terroristes sur l’ensemble du territoire national. Il a également appelé les populations à faire preuve de vigilance et à continuer de soutenir les Forces de défense et de sécurité dans leurs missions de sécurisation du pays.

 