Guinée : Majorité écrasante  de la coalition de Doumbouya à l’Assemblée nationale

La coalition soutenant le président guinéen, Mamadi Doumbouya, a largement dominé les élections législatives du 31 mai dernier, s’assurant une majorité confortable au sein de la nouvelle Assemblée nationale, selon les résultats définitifs validés par la Cour suprême.

Regroupant le mouvement Génération pour la modernité et le développement (GMD) ainsi que plusieurs partis alliés, la coalition présidentielle a remporté 127 des 147 sièges de la chambre législative, soit plus de 80 % des mandats à pourvoir. Les 20 sièges restants ont été répartis entre diverses formations de l’opposition et des partis indépendants de la majorité.

La Cour suprême a confirmé vendredi les résultats définitifs du scrutin et rejeté l’ensemble des recours déposés contre les résultats provisoires. Le taux de participation a été établi à 53,84 %.

Au total, sept partis politiques avaient contesté les résultats préliminaires, évoquant de graves dysfonctionnements, des irrégularités et ayant, selon eux, entaché le processus électoral.

Le scrutin s’est toutefois déroulé sans la participation de plusieurs grandes figures de l’opposition, notamment l’Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG) et le Rassemblement du peuple de Guinée (RPG). Dissous en mars dernier, ces partis avaient appelé leurs militants à boycotter les élections.

La nouvelle Assemblée nationale est composée de 147 députés élus pour un mandat de cinq ans.