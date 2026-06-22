Niger : Destruction d’une base de préparation de l’attaque contre l’aéroport de Niamey 

Les autorités nigériennes ont annoncé avoir identifié et détruit à Niamey une base logistique ayant servi à la préparation de l’attaque menée jeudi contre l’Aéroport international Diori Hamani.

Selon le Centre intégré de coordination des opérations (CICO), cité par l’Agence nigérienne de presse, les investigations ouvertes après l’assaut ont conduit les forces de sécurité vers une petite habitation située à proximité de l’aéroport. Cette maisonnette aurait été utilisée par les assaillants comme centre de planification et de soutien logistique.

Une unité d’intervention, appuyée par le Génie militaire et les sapeurs-pompiers, a été déployée sur les lieux. Les fouilles menées dans la maison ont permis de saisir un taxi neuf ainsi qu’un important arsenal comprenant des fusils d’assaut AK-47, des chargeurs et des équipements de communication utilisés dans la préparation de l’opération.

A l’issue des opérations de sécurisation, les spécialistes du Génie militaire ont procédé à la destruction complète de la maisonnette et du véhicule retrouvé sur place afin d’éliminer toute menace résiduelle.

L’attaque perpétrée jeudi contre l’aéroport international Diori Hamani a coûté la vie à au moins onze membres des forces de défense et de sécurité et à deux civils, selon le bilan communiqué par les autorités nigériennes. Ces dernières ont également annoncé avoir neutralisé 22 assaillants.

Il s’agit de la deuxième attaque visant cette infrastructure stratégique en moins d’un an. En janvier dernier, un assaut revendiqué par le groupe terroriste se faisant appeler « État islamique » avait déjà ciblé l’aéroport, faisant plusieurs blessés et provoquant d’importants dégâts matériels.