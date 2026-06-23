Niger : Le gouvernement accélère les réformes urbaines et renforce la coopération au sein de l’AES

Le ministre de l’Urbanisme et de l’Habitat, Abdoul Kadri Amadou Daouda, a réaffirmé la volonté du gouvernement de poursuivre les réformes destinées à améliorer la planification urbaine, l’accès au logement et la gestion foncière, selon l’ANP. Il s’exprimait lors d’un entretien accordé à la RTN, lundi 22 juin 2026.

Le ministre a également mis en avant la dynamique de coopération engagée avec les pays membres de l’Alliance des Etats du Sahel (AES). Malgré des cadres institutionnels différents en matière d’urbanisme, d’aménagement du territoire et d’équipement, les États de l’Alliance partagent, selon lui, une même vision du développement urbain. Dans cette optique, des réflexions sont en cours autour d’un projet pilote transfrontalier dans la zone du Liptako-Gourma afin de promouvoir le développement intégré de l’espace des trois frontières.

Sur le plan national, Abdoul Kadri Amadou Daouda a rappelé que son département a élaboré quatre programmes budgétaires pour mettre en œuvre sa lettre de mission. Doté d’une enveloppe de 4,381 milliards de FCFA, soit 0,14 % de la loi de finances, le ministère a accordé une attention particulière à la planification urbaine, considérée comme un levier stratégique pour un développement équilibré des villes.

Le ministre a également souligné les efforts de modernisation de l’administration, marqués notamment par la numérisation de la gestion des courriers et des archives ainsi que par le déploiement d’un système de visioconférence destiné à renforcer les échanges avec les services déconcentrés à travers le pays.

Concernant les perspectives, il a annoncé la poursuite du programme de logements sociaux et son extension aux régions de l’intérieur, la mise en œuvre d’un projet de construction de 5 000 logements avec l’appui de la Banque africaine de développement (BAD), la poursuite du projet iCadastre, ainsi que la réhabilitation des anciens quartiers et l’élaboration de nouveaux outils de planification urbaine dans plusieurs localités.

Abordant la question des ressources humaines, le ministre a indiqué que son département est confronté à plusieurs départs à la retraite et nécessite le recrutement de 237 agents supplémentaires pour renforcer ses capacités opérationnelles.

Le ministre a salué le soutien des plus hautes autorités, l’engagement des agents de son ministère et l’accompagnement des médias, tout en appelant les citoyens à s’approprier les réformes engagées et à respecter les règles d’urbanisme et de gestion foncière afin de contribuer au développement harmonieux du Niger.