Burkina Faso : Mission d’évaluation dans la province du Nayala

Le ministre de la Sécurité, Mahamadou Sana, sur instruction du Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, a entrepris dimanche une tournée dans la province du Nayala afin d’apprécier l’évolution de la situation sécuritaire, d’encourager les forces engagées sur le terrain et de recueillir les préoccupations des populations.

Cette mission visait à évaluer l’évolution de la situation sécuritaire, encourager les forces engagées sur le terrain et recueillir les préoccupations des populations, selon l’AIB.

Accompagné du gouverneur de la région des Bankui et des autorités administratives locales, le ministre s’est d’abord entretenu avec les autorités coutumières de Toma avant de rencontrer les responsables administratifs et les chefs de services de la province.

Les échanges ont mis en lumière plusieurs défis persistants, notamment dans les secteurs de la santé et de l’éducation, ainsi que les difficultés liées à la mobilité des agents publics dans certaines localités.

Au cours de sa tournée, Mahamadou Sana a également rencontré les Forces de défense et de sécurité (FDS), les Volontaires pour la défense de la patrie (VDP), les Dozos et les forces vives de la province. Il leur a transmis les félicitations du Président du Faso et du gouvernement pour les résultats obtenus en matière de sécurisation et pour le retour progressif des populations dans plusieurs villages précédemment affectés par l’insécurité.

Le ministre a rendu hommage au courage, à l’engagement et au professionnalisme des Forces combattantes, les exhortant à maintenir leur niveau de vigilance, leur discipline et leur cohésion. Il a aussi insisté sur l’importance de renforcer la coopération entre les populations et les forces de sécurité afin de consolider les acquis de la lutte contre le terrorisme.

Dans les communes de Kougny et de Gassan, les habitants ont exprimé leur satisfaction face aux efforts déployés par les autorités pour rétablir la sécurité et favoriser la réinstallation des villages.

A l’issue de sa visite, Mahamadou Sana s’est déclaré satisfait de l’amélioration du contexte sécuritaire dans le Nayala et de la qualité de la collaboration entre les populations et les Forces combattantes. Il a réaffirmé la détermination du gouvernement à poursuivre ses actions en faveur du retour durable de la paix et de la stabilité dans la province et sur l’ensemble du territoire national.