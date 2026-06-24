Burkina Faso : Wahgnion Gold Opérations dresse son bilan 

La société minière Wahgnion Gold Opérations (WGO) a tenu, le 22 juin 2026 à Niankorodougou, sa journée de redevabilité consacrée au bilan de ses activités de l’année 2025. La cérémonie, organisée dans cette commune rurale située à une trentaine de kilomètres de Sindou, a été présidée par le gouverneur de la région des Tannounyan, Patrick Yéyé.

Initiée dans une dynamique de transparence et de dialogue avec les communautés locales et les différentes parties prenantes, cette rencontre a permis à l’entreprise de présenter les résultats de ses activités ainsi que leur impact sur les plans économique, social et environnemental. Il s’agit de la deuxième édition de cet exercice depuis 2019.

Au cours de la présentation, les responsables de WGO ont exposé les performances enregistrées en 2025, notamment les chiffres d’affaires réalisés, les investissements effectués et les résultats de production obtenus.

Sur le volet du développement local, la mine a indiqué avoir généré près de 1 000 emplois directs et plus de 900 emplois supplémentaires grâce à ses partenaires. L’entreprise a également soutenu plusieurs initiatives au profit des coopératives maraîchères, des associations féminines et des éleveurs de la localité.

Parmi les réalisations majeures figure la construction de la résidence du préfet de Niankorodougou, pour un coût de plus de 48,9 millions de francs CFA, avec une participation de 26 % des entreprises sous-traitantes. En matière de compensation foncière, 40 bénéficiaires ont reçu des attestations assorties de financements étalés sur cinq ans, tandis que les communautés affectées continuent d’avoir accès aux terres réhabilitées.

Malgré ces acquis, plusieurs défis demeurent, notamment les attentes croissantes des jeunes en matière d’emploi, le vieillissement de certains équipements et l’amélioration des infrastructures routières.

Présentant les perspectives pour 2026, le directeur général de WGO, Dr Sagnonma Eric Da, a annoncé le renforcement du dialogue avec les parties prenantes, la promotion de l’auto-emploi des jeunes ainsi que la relance de la radio communautaire de Niankorodougou. L’entreprise ambitionne également de dépasser les 90 000 onces de production, de réaliser un projet d’interconnexion au réseau de la SONABEL et d’obtenir l’extension de son permis d’exploitation.

Saluant les actions de la société minière, les autorités administratives et coutumières ont invité les populations à poursuivre leur collaboration avec la mine. La journée a été ponctuée par la remise de moyens roulants aux services déconcentrés, l’inauguration de la résidence préfectorale et une opération de reboisement.

Depuis août 2024, Wahgnion Gold Opérations est détenue par l’Etat burkinabè à travers la Société de participation minière du Burkina Faso (SOPAMIB).