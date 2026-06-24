Côte d’Ivoire : La BID mobilise 235 millions de dollars pour renforcer le corridor vers le Burkina Faso et le Mali

La Côte d’Ivoire et la Banque islamique de développement (BID) ont conclu un accord de financement additionnel de 235 millions de dollars destiné à la réalisation d’un nouveau tronçon du corridor autoroutier reliant Abidjan aux frontières du Burkina Faso et du Mali.

Cette enveloppe s’inscrit dans la politique ivoirienne de modernisation des infrastructures routières et de transport, avec pour objectif de stimuler les échanges commerciaux et de consolider l’intégration économique régionale. Selon le ministère ivoirien du Plan et du Développement, ce nouvel appui porte à près d’un milliard de dollars la contribution totale de la BID à ce projet structurant.

Le financement servira à la construction d’un axe de 60 kilomètres entre Tafiré et Ferkessédougou, importante agglomération du nord de la Côte d’Ivoire. Cette infrastructure vise à fluidifier les échanges entre les pays de la sous-région, à soutenir l’intégration économique ouest-africaine et à renforcer le rôle du Port autonome d’Abidjan comme principal hub logistique régional.

Pour le ministre ivoirien du Plan et du Développement, Souleymane Diarrassouba, ce corridor contribuera à relier efficacement les zones de production aux grands marchés régionaux ainsi qu’au Port autonome d’Abidjan. Il estime que cette liaison renforcera la compétitivité de l’économie ivoirienne tout en favorisant le développement des territoires traversés.

Le projet revêt une importance particulière au regard des relations commerciales étroites qu’entretient la Côte d’Ivoire avec le Mali et le Burkina Faso. En 2024, le Mali s’est imposé comme la première destination africaine des exportations ivoiriennes avec une valeur de 1,7 milliard de dollars, soit 7,9 % des exportations du pays. Le Burkina Faso occupait la deuxième place avec plus de 795 millions de dollars, représentant 3,7 % des exportations ivoiriennes, selon les données des Douanes ivoiriennes.

Partenaire stratégique de la Côte d’Ivoire depuis plusieurs années, le Groupe de la BID dispose actuellement d’un portefeuille actif de 2,2 milliards de dollars répartis sur 22 projets à travers le pays.