Mauritanie : Le FMI valide un nouveau programme de financement de 95,8 millions de dollars sur 42 mois

Le Fonds monétaire international (FMI) a approuvé un nouveau programme de financement de 95,8 millions de dollars en faveur de la Mauritanie, pour une durée de 42 mois. La décision a été annoncée dans un communiqué publié le 24 juin, à l’issue de la réunion du Conseil d’administration de l’institution.

Ce dispositif, mis en place dans le cadre de la Facilité élargie de crédit (FEC) et du Mécanisme élargi de financement (MEDC), vise à consolider la stabilité macroéconomique du pays tout en soutenant une croissance plus inclusive et le renforcement de la gouvernance économique.

Le FMI précise que le programme s’articule autour de trois priorités : préserver les grands équilibres économiques grâce à des institutions et des politiques publiques renforcées, accélérer la réduction de la pauvreté par des investissements dans le capital humain et améliorer la gouvernance, notamment au sein des entreprises publiques.

L’institution de Bretton Woods estime également que cet appui contribuera à maintenir un niveau adéquat de réserves de change et à faciliter la mobilisation de financements supplémentaires auprès des partenaires internationaux.

Dans son évaluation, le FMI a salué les performances enregistrées dans le cadre du précédent programme couvrant la période 2022-2026. Il relève une progression soutenue de l’activité hors secteur extractif, un recul de l’inflation, une réduction du déficit du compte courant ainsi que le maintien de réserves internationales jugées satisfaisantes.

Selon le Fonds, tous les objectifs quantitatifs fixés à fin décembre 2025 ont été atteints. L’institution encourage toutefois les autorités mauritaniennes à poursuivre les réformes structurelles, notamment en renforçant la mobilisation des recettes publiques, en améliorant l’efficacité des dépenses, en accélérant la réforme des entreprises publiques et en consolidant les mécanismes de gouvernance.

Parallèlement, le Conseil d’administration a achevé le cinquième et dernier examen du programme relevant de la Facilité pour la résilience et la durabilité (FRD). Les avancées enregistrées dans la gestion des finances publiques, l’adaptation aux risques climatiques et le secteur de l’eau ont été jugées satisfaisantes.

Le FMI table sur une croissance économique de 4,7 % en Mauritanie en 2026, sous réserve de la poursuite des réformes engagées.