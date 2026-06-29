Somalie : 30 terroristes tués dans le sud du pays

Trente combattants du groupe armé Al Shabab ont été tués au cours d’opérations conjointes menées par l’armée nationale somalienne avec l’appui de ses partenaires internationaux dans la région de Shabelle centrale, au sud de la Somalie, a annoncé le ministère somalien de la Défense.

Ces interventions ont visé mardi et mercredi plusieurs centres de mobilisation et camps d’entraînement utilisés par le mouvement jihadiste, selon un communiqué du ministère.

Les forces engagées ont également détruit deux véhicules ainsi qu’un important lot d’armes, de munitions et d’équipements logistiques que le groupe utilisait, d’après les autorités, pour préparer des attaques.

Le ministère a précisé que les sites ciblés servaient de dépôts pour du matériel militaire stratégique destiné aux opérations d’Al Shabab.

Les autorités somaliennes ont salué le soutien de leurs partenaires internationaux dans la lutte contre le terrorisme, estimant que leur appui a joué un rôle déterminant dans la réussite de ces opérations.

Cette offensive s’inscrit dans le cadre de l’intensification des opérations militaires menées par les forces spéciales somaliennes, en coordination avec leurs alliés internationaux, contre les bastions d’Al Shabab dans plusieurs régions du pays.