AES : Le président du CCR prépare la session inaugurale du Parlement confédéral

Le président du Conseil consultatif de la refondation (CCR) du Niger, Dr Mamoudou Harouna Djingarey, a quitté Niamey le 28 juin à destination de Ouagadougou, capitale du Burkina Faso, où il participera à une réunion préparatoire en vue de la session inaugurale du Parlement de la Confédération de l’Alliance des Etats du Sahel (AES).

A la tête d’une importante délégation composée de membres du bureau du CCR, Dr Djingarey prendra part à cette mission prévue du 29 au 30 juin 2026.

Selon un communiqué du CCR, cette rencontre s’inscrit dans la continuité des concertations engagées entre les organes parlementaires de la Confédération des Etats du Sahel. Les travaux porteront notamment sur les modalités d’organisation de la session inaugurale, la désignation des députés confédéraux ainsi que l’harmonisation des documents de travail.

Cette réunion de Ouagadougou vise à définir un cadre opérationnel et à arrêter un calendrier consensuel afin d’assurer le bon déroulement de la première session du Parlement confédéral de l’AES.