Togo : Plus de 50,7 tonnes de drogues illicites saisies en 2025

Les services de sécurité togolais ont saisi puis détruit plus de 50,7 tonnes de drogues et autres substances illicites au cours de l’année 2025, selon les chiffres officiels dévoilés à l’occasion de la Journée internationale contre l’abus et le trafic illicite des drogues, célébrée le 26 juin.

D’après le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, Calixte Batossie Madjoulba, ces saisies comprennent 50,291 tonnes de cannabis, 51,77 kg de cocaïne, 8,5 kg de méthamphétamine ainsi que 377,78 kg de substances psychotropes illicites.

Cité par des médias locaux, le ministre a salué l’engagement des forces de sécurité, estimant que ces résultats illustrent la détermination des services compétents dans la lutte contre le trafic de stupéfiants, tout en rappelant les conséquences humaines de ce phénomène.

Il a souligné que le Togo, à l’image de nombreux pays, reste confronté à ce fléau. Selon lui, la position géographique stratégique du pays, l’intensité de ses échanges commerciaux et son ouverture sur l’international en font une cible privilégiée pour les réseaux criminels.

Le ministre a également appelé à une mobilisation de l’ensemble des acteurs, notamment des familles, afin de renforcer les actions de prévention contre la consommation et le trafic de drogues.

Doté d’un port en eau profonde, le Togo constitue un important hub commercial en Afrique de l’Ouest, une situation qui accroît les défis liés à la surveillance des flux illicites. Pour y faire face, les autorités poursuivent le renforcement des dispositifs de contrôle aux frontières et sur les plateformes logistiques, avec le soutien de partenaires internationaux.