RDC : L’Africa CDC et l’OMS renforcent la riposte

L’épidémie de virus Ebola poursuit sa progression en République démocratique du Congo (RDC), où 1 203 cas ont été recensés, dont 321 décès, depuis sa déclaration à la mi-mai, selon le dernier bulletin du ministère de la Santé publié vendredi.

Les autorités sanitaires indiquent que 148 patients ont été déclarés guéris, tandis que 419 autres restent hospitalisés ou placés en isolement. Provoquée par la souche Bundibugyo, l’épidémie touche désormais 34 zones de santé réparties dans les provinces de l’Ituri, principal foyer de la maladie, ainsi que du Nord-Kivu et du Sud-Kivu.

Le ministère de la Santé souligne plusieurs défis qui entravent la riposte, notamment le refus de certaines communautés de se soumettre aux tests post-mortem, les capacités limitées de prise en charge en Ituri et un taux de suivi des personnes contacts toujours inférieur à l’objectif fixé à 95 %. Les autorités appellent la population à signaler tout cas suspect, à respecter les mesures d’hygiène et à éviter toute manipulation des dépouilles.

Les partenaires internationaux restent mobilisés. Le directeur général des Centres africains de contrôle et de prévention des maladies (Africa CDC), Jean Kaseya, a assuré que l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC), ainsi que les autorités congolaises et françaises poursuivent une réponse coordonnée pour contenir l’épidémie.

De son côté, le directeur général de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a estimé que le conflit armé complique fortement les opérations sanitaires, en limitant l’accès aux zones affectées, en dispersant les personnes contacts et en alimentant la méfiance des populations.

Dans ce contexte, l’Africa CDC a annoncé le lancement, en partenariat avec le Bureau régional de l’OMS pour l’Afrique et le gouvernement ougandais, d’une Équipe continentale conjointe d’appui à la gestion des incidents (IMST). Basée à l’Université de Makerere, en Ouganda, cette plateforme vise à renforcer la coordination des interventions, l’assistance technique et la coopération transfrontalière au profit de la RDC, de l’Ouganda et des pays voisins exposés au risque.

Selon l’Africa CDC, cette initiative traduit la volonté du continent de consolider ses capacités de préparation et de réponse aux urgences sanitaires grâce à une action coordonnée et pilotée par les États africains.