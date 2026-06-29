Algérie : RSF réclame la libération du journaliste français Christophe Gleizes

Le journaliste français Christophe Gleizes est détenu en Algérie depuis un an. Reporters sans frontières (RSF) et ses proches ont renouvelé, lundi, leur appel à sa libération immédiate et à l’octroi d’une grâce présidentielle par le chef de l’Etat algérien, Abdelmadjid Tebboune.

Dans un communiqué, le directeur général de RSF, Thibaut Bruttin, a dénoncé une détention qu’il juge «injuste». Il a rappelé que le journaliste sportif, collaborateur des magazines So Foot et Society, avait été accrédité par la FIFA pour couvrir la Coupe du monde des clubs, mais qu’il est aujourd’hui absent des tribunes de presse en raison de son incarcération.

A la veille du lancement de la compétition, le président de la FIFA, Gianni Infantino, avait exprimé l’espoir que Christophe Gleizes bénéficie d’une grâce présidentielle lui permettant d’assister au tournoi, organisé du 11 juin au 19 juillet.

Les parents du journaliste ont indiqué sur RTL que son frère lui avait rendu visite dimanche à la prison de Koléa. Selon sa mère, les conditions de détention sont satisfaisantes sur le plan matériel et son état de santé est bon. Elle a toutefois souligné que l’isolement commence à peser lourdement sur le journaliste, privé de contacts avec l’extérieur et de l’actualité.

Agé de 37 ans, Christophe Gleizes a été condamné le 29 juin 2025 à sept ans de prison pour « apologie du terrorisme », avec mandat de dépôt. Il avait été arrêté en mai 2024 alors qu’il réalisait un reportage sur la Jeunesse sportive de Kabylie (JSK), avant d’être placé sous contrôle judiciaire.

Plusieurs observateurs estiment que Christophe Gleizes est devenu un otage des autorités algériennes par l’affaire de l’enlèvement et du projet d’assassinat de l’influenceur et opposant algérien Amir DZ, dossier dans lequel la justice française a mis en cause des agents des services de renseignement algériens basés en France. Selon ces analyses, le maintien en détention du journaliste s’apparenterait à une mesure de rétorsion et de chantage du général Saïd Chengriha qui s’opposerait à la libération du journaliste français.