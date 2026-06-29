RDC : Une nouvelle plainte déposée contre le Rwanda devant la CIJ 

La République démocratique du Congo (RDC) a déposé, vendredi, une requête devant la Cour internationale de Justice (CIJ) contre le Rwanda, accusant son voisin de violations graves du droit international commises entre 1996 et aujourd’hui, a annoncé la juridiction dans un communiqué.

Selon Kinshasa, ces actes s’inscrivent dans une campagne de violences attribuée aux autorités rwandaises dans l’est de l’ex-Zaïre, puis de la RDC. Les autorités congolaises affirment que les principales victimes ont été des réfugiés hutus installés sur le territoire congolais après le génocide des Tutsi de 1994, mais également plusieurs communautés congolaises, notamment les Nyindu, les Bembe, les Lega, les Nande, les Hunde et les Bashi.

La RDC soutient que le Rwanda est intervenu directement par le biais de ses forces armées, mais aussi à travers des groupes armés qu’il contrôlerait, dont le mouvement rebelle M23 depuis sa résurgence fin 2021, selon des informations relayées par la presse internationale.

Cette nouvelle procédure s’inscrit dans le prolongement d’un contentieux ancien entre les deux pays. En 1999, la RDC avait déjà saisi la CIJ pour des actes d’agression armée avant de retirer sa plainte en 2001. Une seconde requête, introduite en 2002, avait été rejetée en 2006, la Cour s’étant déclarée incompétente en raison des réserves formulées par le Rwanda à certaines conventions internationales.

Kigali rejette l’ensemble des accusations portées par Kinshasa ainsi que celles de plusieurs partenaires internationaux concernant un soutien au M23 ou une implication dans les violences commises dans l’est de la RDC. Les autorités rwandaises soutiennent que le M23 est un mouvement congolais et justifient leur dispositif sécuritaire par la menace que représenteraient les Forces démocratiques de libération du Rwanda (FDLR), qu’elles qualifient de groupe génocidaire et accusent l’armée congolaise d’appuyer.

Cette saisine intervient dans un contexte diplomatique sensible. En décembre 2025, la RDC et le Rwanda avaient pourtant signé à Washington deux accords portant sur la paix et la stabilité dans la région des Grands Lacs ainsi que sur un cadre d’intégration économique, incluant notamment la formalisation des échanges de minerais congolais via le territoire rwandais.

Principal organe judiciaire des Nations unies, la Cour internationale de Justice, basée au Palais de la Paix à La Haye, est chargée de régler les différends entre États conformément au droit international.