Mali : Huit personnes tuées dans une frappe aérienne près de la frontière nigérienne

Huit personnes ont été tuées vendredi dans une frappe aérienne, dans le nord-est du Mali, près de la frontière avec le Niger, selon des informations recueillies mardi auprès de sources locales et sécuritaires.

Le véhicule touché circulait dans le cercle de Tidermène et transportait des habitants qui se rendaient à la foire hebdomadaire d’Inkadewane, située à une cinquantaine de kilomètres de Ménaka, un déplacement présenté comme habituel par des sources locales selon l’AFP. L’ensemble des occupants, dont plusieurs adolescents, ont été tués sur le coup.

Parmi les victimes figure le responsable du Programme élargi de vaccination (PEV) du centre de santé d’Intadeyni, localité située à moins de 40 kilomètres de Ménaka.

Cet incident intervient dans un contexte de renforcement des opérations militaires menées par les Forces armées maliennes, appuyées par les éléments russes de l’Africa Corps. Cette intensification fait suite aux attaques d’envergure lancées fin avril par le Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans (JNIM), affilié à Al-Qaïda, avec le soutien de groupes indépendantistes touaregs appuyés par l’Algérie.

Les autorités maliennes ont également renforcé les mesures de sécurité, notamment en interdisant la circulation des motos de 125 cm³ et plus en dehors des principaux centres urbains, ces engins étant fréquemment utilisés par les groupes armés.

Selon une source sécuritaire, les déplacements en pick-up ou à moto sont désormais particulièrement dangereux pour les civils dans cette région.

Lundi, l’Africa Corps a diffusé sur sa page Facebook une vidéo affirmant avoir détruit, à l’aide d’un drone suicide, un pick-up présenté comme appartenant à des « terroristes » transportant des armes dans le cercle de Tidermène.

Le même jour, l’ONG Human Rights Watch a accusé le JNIM, ses alliés de la rébellion touarègue, ainsi que l’armée malienne et l’Africa Corps, d’avoir commis de graves violations des droits des civils depuis les attaques menées en avril contre les autorités de transition.