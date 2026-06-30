Burkina Faso : La production cotonnière vise un bond de 69 % en 2026-2027

La filière cotonnière du Burkina Faso a enregistré une progression au terme de la campagne 2025-2026, avec une production de coton graine, conventionnel et biologique confondus, qui s’est établie à 314.293 tonnes, contre 294.507 tonnes lors de la campagne précédente, selon un rapport récemment présenté en Conseil des ministres.

Cette hausse s’explique notamment par l’augmentation des superficies cultivées. Les emblavures ont atteint 391.407 hectares, contre 346.778 hectares un an plus tôt, soit une progression de 13 %, traduisant une relance de la production dans l’un des principaux secteurs agricoles du pays.

Fort de cette dynamique, le gouvernement burkinabè affiche des ambitions élevées pour la campagne 2026-2027. L’objectif est de porter la production de coton graine à 532.000 tonnes, ce qui représenterait une hausse d’environ 69 % par rapport au niveau atteint en 2025-2026, l’une des plus importantes progressions projetées en Afrique de l’Ouest.

Le rapport précise également les prix planchers retenus pour la nouvelle campagne. Le kilogramme de coton conventionnel de premier choix sera acheté à 310 FCFA, tandis que celui de deuxième choix sera rémunéré à 285 FCFA.

Pour le coton biologique, le prix d’achat a été fixé à 375 FCFA le kilogramme. Les engrais NPK-SB et l’urée, cédés à crédit aux producteurs, seront commercialisés au tarif de 17.500 FCFA le sac de 50 kilogrammes.

Selon le document, repris par des médias locaux, ce prix des intrants est rendu possible grâce à une subvention dont la prise en charge par les sociétés cotonnières a été approuvée par le Conseil des ministres, afin de soutenir les producteurs et d’accompagner les objectifs de relance de la filière.