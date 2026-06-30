AES : De nouvelles mesures pour faciliter la libre circulation dans l’espace confédéral

Les experts de la Confédération de l’Alliance des Etats du Sahel (AES) ont entamé, lundi 29 juin à Ouagadougou, une réunion technique consacrée au renforcement de la libre circulation des personnes et des biens au sein de l’espace confédéral. Cette rencontre précède la réunion des ministres en charge de la Sécurité, programmée le 1er juillet dans la capitale burkinabè.

Les travaux rassemblent des représentants du Burkina Faso, du Mali et du Niger, qui examinent les mécanismes devant permettre d’améliorer la sécurité des déplacements et des échanges entre les trois États membres de la Confédération.

Selon les organisateurs, cette réunion préparatoire a pour principal objectif de finaliser les instruments juridiques, techniques et opérationnels destinés à renforcer la sécurité des personnes et des biens, tout en facilitant la mobilité au sein de l’espace confédéral. Cette initiative s’inscrit dans la mise en œuvre de la feuille de route de l’An II de l’AES, qui fait de l’intégration régionale et de la coopération sécuritaire des priorités.

Les experts sont notamment chargés d’harmoniser les propositions qui seront soumises à l’appréciation des ministres de la Sécurité lors de leur rencontre prévue le 1er juillet. Les recommandations formulées à l’issue de ces travaux devraient servir de socle à l’adoption de nouvelles mesures visant à fluidifier les déplacements transfrontaliers, tout en renforçant le contrôle et la protection des populations.

Cette série de réunions témoigne de la volonté des autorités de l’AES d’accélérer la mise en œuvre des engagements pris dans le cadre de la Confédération, avec pour ambition de consolider la coopération entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger, notamment dans les domaines de la sécurité et de la libre circulation.