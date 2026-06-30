Côte d’Ivoire : Une dizaine de décès après de violentes pluies

Les pluies diluviennes qui frappent Abidjan depuis la nuit du 27 juin ont provoqué la mort de plus d’une dizaine de personnes, a annoncé lundi la ministre ivoirienne de la Cohésion nationale, de la Solidarité et de la Lutte contre la pauvreté, Myss Belmonde Dogo.

Dans un message publié sur Facebook, la ministre a précisé que les communes d’Attécoubé et de Yopougon figurent parmi les zones les plus durement affectées. Elle a notamment indiqué que neuf membres d’une même concession ont péri à la suite des intempéries.

Comme chaque année, la saison des pluies, qui s’étend généralement de la fin mai à la fin juillet, entraîne son lot d’inondations et d’éboulements en Côte d’Ivoire, causant d’importantes pertes humaines et matérielles, en particulier dans les quartiers défavorisés exposés aux risques.

Abidjan, capitale économique du pays et métropole de plus de six millions d’habitants, est régulièrement confrontée à ces catastrophes. La forte croissance urbaine et l’implantation d’habitations dans des secteurs inondables aggravent les conséquences des fortes précipitations.

À la même période en 2025, les intempéries avaient fait 18 morts, endommagé ou inondé 79 habitations et affecté 47 infrastructures publiques, selon les données de l’Office national de la protection civile (ONPC).

Pour limiter les risques, les autorités ont multiplié ces dernières années les opérations de démolition des constructions installées dans les zones considérées comme dangereuses. Le gouvernement affirme que ces interventions visent à prévenir les catastrophes et à améliorer l’aménagement urbain.