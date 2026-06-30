Nigeria : Plusieurs élèves enlevés par Boko Haram dans l’Etat de Borno

De nombreux élèves ont été enlevés à la suite d’une attaque menée par des combattants de Boko Haram contre un établissement scolaire situé à Lassa, dans l’Etat de Borno, au nord-est du Nigeria, selon des médias locaux.

L’assaut a été lancé tôt dans la matinée contre un lycée public, alors qu’un examen de biologie était en cours. Les assaillants ont fait irruption dans l’enceinte de l’école avant d’enlever un nombre important d’élèves.

Le porte-parole de la police de l’Etat de Borno, Nahum Kenneth Daso, a confirmé l’attaque. Il a indiqué que les assaillants étaient arrivés à moto, profitant de l’affluence liée au marché hebdomadaire organisé dans la ville de Lassa pour s’infiltrer dans la zone.

Selon les autorités, un enseignant a été tué au cours de l’attaque, tandis que plusieurs élèves ont été emmenés de force par les hommes armés.

À la suite de cet enlèvement, les forces de sécurité nigérianes ont lancé une opération de poursuite. Le commandant adjoint de l’opération Hadin Kai, Mohammed Musa Goni, a indiqué qu’un militaire avait été tué lors d’un affrontement avec les assaillants près de la localité de Daggu.

Il a également annoncé que dix élèves avaient été libérés au cours de cette intervention. Selon lui, leur état de santé est satisfaisant et ils bénéficient d’une prise en charge médicale et psychologique. Les opérations se poursuivent afin de retrouver les autres otages et d’appréhender les auteurs de l’attaque.

Actif dans le nord-est du Nigeria depuis le début des années 2000, Boko Haram mène une insurrection armée qui a fait des dizaines de milliers de morts depuis 2009. Le groupe a également étendu ses attaques au Cameroun, au Tchad et au Niger, où les violences dans le bassin du lac Tchad ont coûté la vie à au moins 2 000 personnes. Ce conflit a, par ailleurs, entraîné le déplacement de centaines de milliers de civils.