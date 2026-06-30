Israël : L’Algérie, un acteur hostile dans l’axe de l’Iran

Pour les responsables israéliens et plusieurs centres d’analyse stratégique, l’Algérie est perçue comme l’un des Etats les plus hostiles à Israël sur la scène internationale.

Cette perception repose sur plusieurs facteurs : l’absence de relations diplomatiques entre les deux pays, le soutien constant d’Alger au Hamas, ses critiques répétées de la politique israélienne et le renforcement de ses relations avec la République islamique d’Iran.

Selon Tel-Aviv, le rapprochement entre Alger et Téhéran suscite une vigilance particulière.

L’Iran est considéré par l’Etat israélien comme leur principal adversaire en raison de son soutien à des organisations armées telles que le Hezbollah Libanais, les Houthis au Yémen, le Hamas, ainsi que de son programme nucléaire. Les échanges diplomatiques et la coopération entre l’Algérie et l’Iran sont observés avec attention par les différents services de sécurité israéliens.

Selon plusieurs observateurs, cette convergence antisémite contribue à considérer l’Algérie dans un environnement global comme défavorable à l’existence de l’Etat hébreu.

Israël considère que certains forums internationaux sont utilisés par Alger pour défendre des positions très critiques à son égard et pour soutenir des initiatives diplomatiques et terroristes contestant sa politique régionale.

L’Iran affiche ouvertement une idéologie de confrontation avec Israël. En revanche, s’agissant de l’Algérie, sa doctrine officielle met traditionnellement l’accent sur le soi-disant soutien aux palestiniens et les slogans antisémites dans l’entrainement et les parades de ses militaires.

Dans les milieux stratégiques israéliens, le renforcement des liens entre Alger et Téhéran est analysé comme un facteur susceptible d’accroître les tensions régionales, estimant pour Israël que toute coopération avec l’Iran va contribuer, directement ou indirectement, à renforcer un Etat qu’il considère comme une menace majeure pour sa sécurité au Moyen-Orient et en Afrique.

Pour rappel de l’histoire, L’Etat d’Israël a été reconnu en 1948, alors que l’Algérie, une création de la France, a accédé à l’indépendance le 5 juillet 1962, sous condition du président Charles de Gaulle et des Accords d’Evian du 18 mars 1962.