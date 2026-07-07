Niger : Deuxième session des consultations entre l’AES et la Russie

La capitale nigérienne, Niamey, accueille à partir de mercredi la deuxième session des consultations entre les ministres des Affaires étrangères de la Confédération des Etats du Sahel (AES) et de la Fédération de Russie.

Les travaux se tiendront au Centre international de conférences Mahatma Gandhi et réuniront le ministre nigérien des Affaires étrangères, Bakary Yaou Sangaré, son homologue malien Abdoulaye Diop, le chef de la diplomatie burkinabè Karamoko Jean-Marie Traoré, ainsi que le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov.

Selon les autorités, cette rencontre vise à renforcer le partenariat entre l’AES et la Russie autour de principes tels que le respect mutuel, la souveraineté des Etats, la non-ingérence dans les affaires intérieures et le développement d’une coopération jugée bénéfique pour les deux parties.

Cette deuxième session devrait également mettre en avant le rôle grandissant de la Confédération des Etats du Sahel sur la scène régionale et internationale, tout en illustrant le renforcement des relations politiques et diplomatiques entre les trois pays de l’AES et la Fédération de Russie.

Pour rappel, l’AES est l’Alliance des Etats du Sahel, devenue par la suite la Confédération des Etats du Sahel. Elle regroupe trois pays : le Mali, le Niger et le Burkina Faso.

Créée en septembre 2023 par la signature de la Charte du Liptako-Gourma, l’AES était à l’origine une alliance de défense mutuelle entre ces trois Etats. En juillet 2024, elle a évolué vers une Confédération des Etats du Sahel, avec l’ambition d’approfondir leur intégration politique, économique, sécuritaire et diplomatique.

Ses principaux objectifs sont de : renforcer la coopération militaire et la lutte contre les groupes armés ; coordonner les politiques diplomatiques et de développement ; favoriser l’intégration économique entre les trois pays ; et promouvoir une plus grande souveraineté vis-à-vis des partenaires extérieurs.