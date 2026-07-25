Burkina Faso : Plus de 1,3 million de déplacés ont regagné leurs localités d’origine

Le gouvernement burkinabè, sous la présidence du capitaine Ibrahim Traoré, a annoncé que plus de 1,3 million de personnes déplacées internes avaient regagné leurs localités d’origine au 30 juin 2026, grâce à l’amélioration progressive de la situation sécuritaire dans plusieurs zones reconquises par les forces nationales.

Selon les autorités, ces retours concernent désormais 1.034 localités, contre 871 à la fin de l’année 2025. À cette date, le nombre de déplacés ayant retrouvé leur lieu de résidence était estimé à 1,16 million.

Ces données ont été dévoilées lors de l’évaluation semestrielle des performances du ministère chargé de la Solidarité. À mi-parcours de l’exercice 2026, le département ministériel affiche un taux d’exécution de ses engagements de 46,06 %.

Le bilan fait également état d’une assistance apportée à plus de 480.000 personnes en situation de vulnérabilité au cours des six premiers mois de l’année. Les bénéficiaires ont reçu une aide alimentaire, des biens de première nécessité ainsi qu’un accompagnement destiné à favoriser leur relèvement.

Les autorités ont, par ailleurs, insisté sur l’importance d’accélérer les travaux de réhabilitation des habitations dans les localités concernées. Elles estiment que cette mesure est essentielle pour pérenniser le retour volontaire des populations et favoriser leur réinstallation dans des conditions durables.