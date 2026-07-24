Selon de sources militaires, un instructeur originaire de l’Iran est décédé à la suite d’un accident survenu dans une base secrète d’entraînement du Polisario, située dans le sud ouest de l’Algérie.

L’homme des cinq autres officiers des gardiens de la révolution iranienne aurait été chargé de former une milice spéciale du Polisario, opérant clandestinement en vue d’éventuelles opérations contre le Maroc.

L’accident se serait produit au cours d’une séance de formation consacrée à la manipulation d’armes et aux procédures de sécurité relatives aux explosifs. Les premières hypothèses évoquent un tir accidentel ou une mauvaise manipulation d’un dispositif explosif d’entraînement, ayant entraîné des blessures mortelles et l’interruption immédiate de l’exercice.

Les responsables de la base algérienne auraient suspendu les activités afin de mener une enquête interne visant à déterminer les circonstances exactes de l’incident. Aucune autre victime n’aurait été signalée, bien que plusieurs participants aient été évacués par mesure de sécurité, d’après les mêmes sources.

Des observateurs occidentaux estiment que l’avenir de ces milices terroristes du Polisario, installées dans les camps de Tindouf en Algérie, dépend désormais d’une décision politique de haut niveau, affirmant que le seul chef d’Etat qui pourrait mettre un terme à leur existence en ordonnant leur dissolution et la fermeture des installations qui les soutiennent, comme le Hamas et le hezbollah libanais contre Israël au Moyen-Orient, est le président des Etats Unis Donald Trump qui mène une opération militaire contre la dictature des mollahs de l’Iran.