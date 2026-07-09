Zimbabwe : Plus de 78.000 Zimbabwéens rentrent d’Afrique du Sud par craintes de violences xénophobes

Le gouvernement zimbabwéen a annoncé que plus de 78.000 de ses ressortissants sont revenus d’Afrique du Sud depuis la fin du mois de mai, en raison des inquiétudes suscitées par des menaces de violences xénophobes visant les migrants.

Lors d’un point de presse mardi à Harare, le ministre de l’Information, Zhemu Soda, a indiqué que 21.291 personnes avaient été rapatriées dans le cadre de l’opération mise en place par les autorités depuis le 28 mai, tandis que 56.832 autres avaient regagné le Zimbabwe par leurs propres moyens.

Cette opération a été lancée après qu’un collectif anti-immigration en Afrique du Sud a fixé un ultimatum informel au 30 juin, appelant les étrangers à quitter le pays sous peine de manifestations à l’échelle nationale. Ces menaces ont provoqué une vague d’inquiétude parmi les communautés immigrées, conduisant plusieurs pays africains, notamment le Ghana, le Nigeria, le Mozambique, le Malawi et la République démocratique du Congo, à organiser le retour de leurs ressortissants.

Selon les autorités zimbabwéennes, les représentations consulaires en Afrique du Sud ont enregistré un afflux de demandes d’assistance de citoyens souhaitant rentrer au pays. Des vidéos largement relayées sur les réseaux sociaux montrent des migrants attendant un transport dans des conditions précaires, certains dormant à l’extérieur malgré les basses températures hivernales.

Le gouvernement assure toutefois que la situation est maîtrisée. Zhemu Soda a expliqué qu’un dispositif interministériel avait été déployé afin d’assurer un retour « sûr, ordonné et digne » des rapatriés.

Un centre d’accueil et de coordination a notamment été installé à Beitbridge, principal poste-frontière entre les deux pays, où un comité interministériel supervise l’enregistrement, l’accueil et le transport des personnes de retour. Un centre de commandement opérationnel fonctionnant 24 heures sur 24 a également été mis en place pour coordonner les opérations.

Afin de faciliter leur réinstallation, les autorités ont mobilisé une cinquantaine d’autobus chargés d’acheminer les rapatriés vers leurs provinces d’origine. Le ministre a également indiqué que le secteur privé, des agences des Nations unies et plusieurs partenaires au développement apportaient leur soutien aux efforts engagés par le gouvernement.

D’après l’Agence nationale des statistiques du Zimbabwe (ZimStat), près d’un million de Zimbabwéens vivent en Afrique du Sud, même si certaines estimations indépendantes avancent un chiffre supérieur à deux millions.