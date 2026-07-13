Nigeria : Huit morts dans une attaque armée dans l’Etat de Benue

Au moins huit personnes ont été tuées et cinq autres blessées lorsqu’un groupe d’hommes armés a ouvert le feu sur des participants à des funérailles dans la communauté d’Otukpo-Nobi, dans l’Etat nigérian de Benue, a annoncé lundi la police.

L’attaque s’est produite dans la nuit de samedi à dimanche, sans que les autorités ne soient en mesure d’en déterminer les motivations. Selon le porte-parole de la police de l’Etat, Udeme Edet, les assaillants ont également incendié plusieurs habitations en chaume ainsi qu’une motocyclette. Des renforts sécuritaires ont depuis été déployés afin de sécuriser la zone.

Situé dans le centre-nord du Nigeria, l’Etat de Benue est régulièrement confronté à des violences opposant éleveurs et agriculteurs, sur fond de rivalités autour des terres et des ressources. En 2025, une attaque similaire avait fait près de 150 morts dans la localité de Yelewata.

Amnesty International Nigeria avance toutefois un bilan plus lourd, faisant état d’au moins dix victimes. L’organisation rappelle que les chiffres officiels sont souvent inférieurs à ceux recueillis par les organisations de défense des droits humains.

Dans un communiqué, Amnesty estime que les manifestations de jeunes organisées après cette nouvelle attaque traduisent le profond ras-le-bol des habitants face à la recrudescence des violences et des enlèvements, qui ont transformé « la vie en enfer » dans plusieurs régions de l’Etat.

L’organisation a appelé les autorités nigérianes à assumer pleinement leur responsabilité en assurant la protection des populations et de leurs biens.