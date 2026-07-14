Burkina Faso : Le déficit budgétaire recule de 61 % en 2025

Le Burkina Faso a considérablement réduit son déficit budgétaire en 2025, qui s’est établi à plus de 334 milliards de FCFA (environ 582 millions de dollars), contre 856,3 milliards de FCFA un an plus tôt, soit une baisse de 61 %.

Selon un communiqué publié à l’issue du dernier Conseil des ministres, cette amélioration s’explique par une meilleure maîtrise des finances publiques et par la confiance renouvelée des investisseurs sur le marché financier régional.

Citée dans le communiqué, la ministre déléguée auprès du ministre de l’Économie et des Finances, chargée du Budget, Fatoumata Bako-Traoré, a attribué cette performance à « l’excellence de la signature financière du pays sur le marché régional » ainsi qu’à la rationalisation des dépenses publiques.

Les recettes définitives du budget ont dépassé les prévisions initiales, atteignant 3.461 milliards de FCFA, contre un objectif fixé à 3.299 milliards de FCFA. Les recettes ordinaires ont représenté 94,31 % des ressources mobilisées, tandis que les recettes extraordinaires ont contribué à hauteur de 5,69 %.

Du côté des dépenses, le taux d’exécution budgétaire a atteint 99,50 % en 2025, contre 98,55 % l’année précédente, traduisant une amélioration de la gestion des finances de l’État.

Ces résultats interviennent dans un contexte de renforcement de l’activité économique. D’après les données de la Banque mondiale, la croissance du produit intérieur brut (PIB) du Burkina Faso s’est établie à 5,3 % en 2025, contre 4,8 % en 2024, confirmant la poursuite de la reprise économique du pays.