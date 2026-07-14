Nigeria : La production pétrolière atteint son plus haut niveau en six ans

La production pétrolière du Nigeria a atteint en juin dernier son niveau le plus élevé depuis six ans, avec une moyenne de 1,56 million de barils par jour, dépassant de 4 % le quota de 1,5 million de barils fixé par l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP), selon la Commission nigériane de régulation du secteur pétrolier en amont (NUPRC).

D’après l’organisme de régulation, cette progression s’explique principalement par la stabilité des opérations sur la majorité des sites de production et par l’absence d’incidents majeurs affectant les oléoducs au cours de la période.

Les performances enregistrées en juin représentent le meilleur niveau de production de brut depuis avril 2020 et rapprochent le pays de son objectif de produire 2 millions de barils par jour, une cible que le gouvernement continue de poursuivre.

Premier producteur de pétrole du continent africain, le Nigeria est parvenu à redresser progressivement sa production grâce au renforcement des mesures de lutte contre le vol de pétrole. Les autorités ont notamment impliqué d’anciens militants, autrefois accusés de sabotage d’oléoducs, dans la sécurisation des infrastructures pétrolières.

Pendant de nombreuses années, la production nationale a été pénalisée par les vols de brut, les actes de vandalisme visant les pipelines, ainsi que par des problèmes de gouvernance, notamment des accusations de corruption et une gestion jugée défaillante du secteur.

Parallèlement, le retrait progressif de plusieurs grandes compagnies pétrolières internationales de certains gisements terrestres, à la suite de controverses liées à la pollution dans le delta du Niger, a favorisé l’émergence d’opérateurs locaux. Ces derniers ont progressivement repris l’exploitation de ces actifs, tandis que les majors ont recentré leurs investissements sur les projets offshore.