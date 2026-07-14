Ethiopie : L’inflation devrait rester à deux chiffres, selon la NBE

La Banque nationale d’Ethiopie (NBE) estime que l’inflation devrait se maintenir à un niveau à deux chiffres au cours des six prochains mois, en dépit de la bonne tenue de l’économie nationale.

A l’issue de la réunion de son comité de politique monétaire, la banque centrale a indiqué que l’inflation globale s’est établie à 13,4 % en mai 2026, contre 11,7 % en avril et 9,7 % en décembre 2025. Cette hausse est principalement alimentée par l’augmentation des prix des denrées alimentaires ainsi que des produits non alimentaires.

L’institution explique que le retour de l’inflation au-dessus du seuil des 10 % depuis avril résulte essentiellement des difficultés d’alimentation en carburant provoquées par les répercussions du récent conflit au Moyen-Orient.

Malgré ces tensions inflationnistes, la NBE souligne que l’économie éthiopienne conserve une trajectoire de croissance soutenue. Le produit intérieur brut (PIB) réel a progressé de 9,2 % durant l’exercice 2024/25 et devrait accélérer à 10,2 % en 2025/26, grâce à la poursuite des réformes économiques et aux bonnes performances des secteurs de l’industrie, des services et de l’agriculture.

La banque centrale met également en avant l’amélioration des finances publiques. Le déficit budgétaire a été réduit à 0,9 % du PIB au cours des dix premiers mois de l’exercice 2025/26, contre 2,1 % avant l’engagement des réformes. Elle précise en outre que le gouvernement continue de s’abstenir de financer ses dépenses par des emprunts directs auprès de la banque centrale.

Sur le front extérieur, les indicateurs sont également orientés à la hausse. Le déficit du compte courant est tombé de 6,2 milliards de dollars lors de l’exercice 2023/24 à 1,8 milliard de dollars, tandis que les réserves de change ont enregistré une forte progression, atteignant un niveau environ vingt fois supérieur à celui observé avant le lancement des réformes macroéconomiques en juillet 2024.