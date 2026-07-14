Mali : Le président de la Commission de l’UA réaffirme le soutien de l’organisation au pays

Le président de la Commission de l’Union africaine (UA), Mahmoud Ali Youssouf, a été reçu lundi au Palais de Koulouba par le président de la Transition du Mali, le général Assimi Goïta, dans le cadre d’une visite consacrée au renforcement du dialogue et de la coopération entre Bamako et l’organisation continentale.

Au cours de cette rencontre, le chef de l’Etat malien a salué une visite qu’il a qualifiée de « marque forte de solidarité » de l’Union africaine envers le gouvernement et le peuple maliens. Il a réaffirmé l’engagement de son pays à maintenir un dialogue permanent avec l’organisation panafricaine et à poursuivre la coopération sur les dossiers d’intérêt commun.

Pour sa part, Mahmoud Ali Youssouf a remercié les autorités maliennes pour leur accueil, tout en rendant hommage au riche patrimoine historique, culturel et civilisationnel du Mali. Il a également salué la résilience de la population face aux défis sécuritaires, humanitaires et de développement auxquels le pays est confronté.

Le président de la Commission de l’UA a souligné les efforts déployés par les autorités de transition pour restaurer la stabilité et intensifier la lutte contre le terrorisme. Il a insisté sur le caractère transnational de cette menace, estimant qu’elle appelle une réponse concertée, durable et coordonnée de l’ensemble des États africains.

Réaffirmant la solidarité de l’Union africaine avec le Mali, Mahmoud Ali Youssouf a assuré que l’organisation poursuivra son accompagnement, notamment dans les domaines humanitaire et du développement, à travers le Centre africain de contrôle et de prévention des maladies (Africa CDC) et l’Agence de développement de l’Union africaine (AUDA-NEPAD).

Il a, en outre, renouvelé l’engagement de l’UA à soutenir les efforts du Mali en faveur de la consolidation de la stabilité, du renforcement de la cohésion nationale, du retour à l’ordre constitutionnel et de la promotion d’une paix durable ainsi que d’un développement inclusif. Le responsable africain a enfin salué l’implication du président Assimi Goïta dans la promotion du bon voisinage et du renforcement de la coopération régionale.