Afrique : Raxio renforce ses capacités avec plus de 380 millions de dollars de capitaux engagés

Raxio Group, présenté comme le plus vaste opérateur indépendant de centres de données en Afrique, a porté ses capitaux engagés à plus de 380 millions de dollars grâce à un nouvel apport de ses actionnaires Meridiam et Roha. Ce renforcement financier doit soutenir la prochaine phase d’expansion du groupe, alors que sa capacité contractuelle a été multipliée par six depuis le début de l’année.

Cette injection de capitaux porte la base financière de l’entreprise au-delà des 380 millions de dollars, contre 350 millions auparavant. Elle vient compléter un financement de 100 millions de dollars obtenu en 2025 auprès de la Société financière internationale (IFC), membre du Groupe de la Banque mondiale, ainsi que des prêts accordés par Proparco et le fonds Emerging Africa & Asia Infrastructure Fund (EAAIF).

Raxio entend profiter de l’accélération de la transformation numérique sur le continent. Selon McKinsey, les besoins en capacités de centres de données devraient passer de 0,4 gigawatt actuellement à entre 1,5 et 2,2 gigawatts d’ici 2030, un marché susceptible de générer plus de 20 milliards de dollars de revenus supplémentaires.

Le groupe dispose aujourd’hui d’un réseau de centres de données en Ouganda, en Ethiopie, au Mozambique, en République démocratique du Congo, en Côte d’Ivoire et en Angola, tandis qu’une implantation en Tanzanie est en préparation. L’ensemble de ses infrastructures est certifié Tier III et fonctionne selon un modèle neutre vis-à-vis des opérateurs télécoms, offrant aux clients une connectivité avec plusieurs fournisseurs de réseaux.

Porté par cette dynamique, Raxio a conclu au premier semestre 2026 des contrats représentant un volume de puissance électrique six fois supérieur à celui enregistré à la même période de l’année précédente. L’entreprise indique également constater une hausse des projets nécessitant des capacités d’au moins 10 mégawatts, notamment pour répondre aux besoins du calcul intensif et des applications d’intelligence artificielle.

Le directeur général de Raxio, Robert Skjodt, estime que la demande en infrastructures numériques de qualité est stimulée par l’adoption croissante du cloud et le développement de l’intelligence artificielle. Les dirigeants de Roha et de Meridiam ont, pour leur part, réaffirmé leur confiance dans la stratégie du groupe et dans son potentiel de croissance, alors que Raxio poursuit le développement de centres de données répondant aux standards internationaux en matière d’efficacité énergétique et de gestion durable des ressources.