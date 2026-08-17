Egypte : Jared Kushner rencontre le Hamas pour tenter de relancer le plan de paix américain

Jared Kushner, gendre et proche conseiller du président américain Donald Trump, a rencontré dimanche en Egypte plusieurs responsables du groupe terroriste Hamas dans le cadre des efforts de Washington pour faire avancer le plan de paix destiné à mettre fin à la guerre à Gaza.

Cette rencontre intervient alors que les Etats-Unis cherchent à rapprocher les positions d’Israël et du mouvement terroriste palestinien sur la mise en œuvre de la feuille de route américaine. Fin juillet, le Hamas avait accepté une proposition censée ouvrir la deuxième phase du plan, prévoyant notamment son désarmement et un retrait progressif des forces israéliennes de Gaza.

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a cependant rejeté le texte, réclamant un « véritable » désarmement du Hamas.

Selon des sources proches des discussions, le groupe palestinien a réaffirmé dimanche son soutien au plan lors de son entretien avec Kushner. Ce dernier aurait toutefois insisté sur la nécessité d’un désarmement complet du Hamas et sur son exclusion de toute future gouvernance de la bande de Gaza.

Au pouvoir dans le territoire depuis 2007, le Hamas avait annoncé en juillet la dissolution de son administration civile et son intention de transférer ses responsabilités au Comité national pour l’administration de Gaza (NCAG), composé de technocrates palestiniens et chargé d’assurer la transition.

Avant sa rencontre avec le Hamas, Jared Kushner s’était entretenu avec des responsables égyptiens, qataris et turcs impliqués dans la médiation, ainsi qu’avec Nikolaï Mladenov, représentant du « Conseil de Paix » créé par Donald Trump pour superviser la mise en œuvre de son plan. Kushner a également rencontré le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi.

Après des années sans contact direct avec le Hamas, classé organisation terroriste par Washington, l’administration Trump a intensifié les échanges avec le mouvement afin de tenter de mettre un terme au conflit déclenché par l’attaque du 7 octobre 2023 contre Israël.

Kushner doit se rendre prochainement en Israël avec Mladenov pour poursuivre les discussions. Huit pays musulmans, dont l’Egypte, le Qatar et la Turquie, ont de leur côté critiqué le rejet israélien de la feuille de route, estimant qu’il fragilisait les efforts en faveur d’un règlement durable.

Sur le terrain, le cessez-le-feu reste précaire. Israël et le Hamas s’accusent mutuellement de violations de la trêve conclue en octobre 2025.