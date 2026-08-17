Rwanda : Les exportations agricoles dépassent pour la première fois le milliard de dollars

Les exportations agricoles du Rwanda ont franchi un nouveau cap au cours de l’exercice 2025-2026, dépassant pour la première fois la barre de 1,1 milliard de dollars, selon les données du Conseil rwandais pour la promotion des exportations agricoles.

Les recettes générées par le secteur ont progressé de 24,3 % sur un an, confirmant la dynamique engagée depuis plusieurs années. Elles étaient passées de 839,21 millions de dollars en 2023-2024 à 893 millions de dollars en 2024-2025, avant d’atteindre leur niveau record au dernier exercice.

Cette croissance est notamment attribuée aux investissements publics consacrés aux infrastructures agricoles, à l’amélioration de la qualité des produits et au renforcement de leur accès aux marchés internationaux.

Pour Kigali, l’agriculture constitue désormais un levier majeur de transformation économique. Les autorités misent sur l’accroissement de la productivité, le respect de normes de qualité plus exigeantes et la diversification des débouchés commerciaux afin de soutenir durablement les performances du secteur.

Cette stratégie vise également à accroître la présence des produits agricoles rwandais sur les marchés étrangers et à consolider les partenariats commerciaux du pays.

Fort de cette progression, le Rwanda s’est fixé un nouvel objectif : porter ses recettes d’exportations agricoles à 1,5 milliard de dollars à l’horizon 2029. Cette ambition doit permettre de renforcer davantage la contribution du secteur à la croissance et aux revenus extérieurs du pays.