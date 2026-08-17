Algérie : Lourdes rend hommage aux moines de Tibhirine, 30 ans après leur assassinat

Le pèlerinage de l’Assomption à Lourdes a rendu dimanche un hommage particulier aux moines de Tibhirine, trente ans après leur assassinat en Algérie. La célébration, présidée par le cardinal Jean-Paul Vesco, archevêque d’Alger, a réuni quelque 12.000 personnes dans la basilique souterraine Saint-Pie X.

À cette occasion, une grande icône consacrée aux « bienheureux martyrs d’Algérie » a été bénie. Elle représente les 19 religieux catholiques tués entre 1994 et 1996, durant la « décennie noire » de la guerre civile algérienne. Parmi eux figuraient les sept moines trappistes du monastère de Tibhirine ainsi que l’évêque d’Oran. Les 19 religieux ont été béatifiés en 2018.

« Ils avaient choisi de rester et d’aimer » l’Algérie, a déclaré Jean-Paul Vesco, saluant leur engagement en faveur de la paix à travers la prière, les soins, l’amitié et le partage du savoir.

Le cardinal a toutefois insisté sur la nécessité de ne pas réduire leur histoire à l’opposition entre chrétiens et musulmans. Selon lui, leur héritage doit au contraire rappeler que les deux communautés ont traversé ensemble les épreuves de cette période meurtrière, qui a fait près de 200.000 morts entre 1992 et 2002.

« Le témoignage, c’est précisément des chrétiens et des musulmans qui affrontent ensemble une épreuve », a-t-il souligné, appelant à dépasser les préjugés religieux et à privilégier la fraternité.

Pour les pèlerins présents, le souvenir des moines demeure étroitement lié à un message de paix et de réconciliation. Une religieuse, sœur Marie-Thérèse, a évoqué leur capacité à désarmer la méfiance, tandis que Marie, une bénévole parisienne de 54 ans, a retenu leur refus de laisser la haine l’emporter.

Jean-Paul Vesco a ainsi appelé les fidèles à faire vivre cet héritage dans un contexte international marqué par la multiplication des conflits. « C’est un message de paix » dont le monde a aujourd’hui un besoin urgent, a-t-il estimé.

Le pèlerinage de l’Assomption, l’un des deux grands rendez-vous annuels de Lourdes, attire chaque année des milliers de fidèles. Le sanctuaire se prépare également à accueillir le pape Léon XIV les 26 et 27 septembre. Quelque 90.000 personnes étaient déjà inscrites à la mi-août, tandis que la jauge maximale de 150.000 participants est attendue pour la messe.