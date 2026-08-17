Togo : Une nouvelle loi pour renforcer la protection des aires protégées

Le Togo franchit une nouvelle étape dans la préservation de son patrimoine naturel avec l’adoption par l’Assemblée nationale d’une loi consacrée à la création et à la gestion des aires protégées.

Le nouveau dispositif vise à mieux préserver les espèces animales et végétales ainsi que leurs habitats, tout en réduisant la pression exercée sur les ressources naturelles. Il doit également contribuer à renforcer la capacité du pays à faire face aux effets du changement climatique.

Sur le plan économique, la réforme entend faire des espaces protégés un levier de développement, notamment à travers la promotion de l’écotourisme, la création d’emplois et la mobilisation de nouveaux financements. Elle prévoit aussi une modernisation du cadre institutionnel, avec notamment la mise en place de l’Office national des aires protégées (ONAP).

Le texte renforce par ailleurs les mécanismes de surveillance et de protection des zones concernées. Il accorde une place accrue aux populations riveraines, appelées à participer davantage à la gestion et à la préservation des aires protégées.

Pour le président de l’Assemblée nationale, Komi Selom Klassou, cité dans un communiqué parlementaire, cette adoption traduit « un engagement en faveur de la préservation du patrimoine naturel et des communautés vivant au contact des aires protégées ».

Il a toutefois appelé à une application rigoureuse de la nouvelle législation, reposant notamment sur la concertation avec les collectivités territoriales, les communautés locales et les organisations de la société civile.

Par cette réforme, Lomé entend ainsi concilier conservation de la biodiversité, développement économique et intérêts des populations locales. L’objectif est de doter le pays d’un cadre juridique et institutionnel mieux adapté aux défis environnementaux actuels, tout en favorisant une gestion plus durable de ses espaces naturels.