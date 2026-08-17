Libreville : Le Gabon et la RDC renforcent leur coopération bilatérale

Le Gabon et la République démocratique du Congo (RDC) ont franchi une nouvelle étape dans le renforcement de leurs relations bilatérales avec la signature, samedi à Libreville, de trois accords de coopération.

Les textes ont été paraphés par le président gabonais Brice Clotaire Oligui Nguema et son homologue congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, en visite de travail et d’amitié au Gabon, selon l’Agence gabonaise de presse (AGP), citant la présidence gabonaise.

Le premier accord prévoit une coopération accrue dans plusieurs secteurs stratégiques, notamment la justice, l’environnement, la santé et les activités minières. Les deux pays souhaitent notamment favoriser une transformation accrue de leurs ressources naturelles sur place, afin d’en tirer davantage de valeur ajoutée.

Le deuxième texte instaure une exemption de visa pour les titulaires de passeports diplomatiques et de service des deux États. Cette disposition devrait faciliter les déplacements officiels et fluidifier les échanges entre les administrations de Libreville et de Kinshasa.

Le troisième accord prend la forme d’un mémorandum d’entente portant sur l’organisation régulière de consultations politiques et diplomatiques. Il doit permettre aux deux gouvernements de partager leurs analyses et de rapprocher leurs positions sur les dossiers d’intérêt commun, aussi bien dans leurs relations bilatérales que dans les enceintes internationales.

Pour assurer le suivi des engagements pris, une Commission mixte sera mise en place par les deux parties. Elle sera chargée de veiller à l’application concrète des différents accords.

A travers cette série d’ententes, Libreville et Kinshasa entendent insuffler une nouvelle dynamique à leur partenariat, en multipliant les échanges institutionnels et en développant leur coopération dans des secteurs jugés prioritaires.