Rwanda : Le déficit commercial s’aggrave en juin 2026

Le déficit de la balance commerciale du Rwanda s’est établi à 353,26 millions de dollars en juin 2026, selon les dernières données publiées par l’Institut national de la statistique (NISR).

Ce déficit affiche une progression de 38,74 % par rapport à juin 2025 et bondit de 68,86 % comparé au mois précédent, traduisant un creusement marqué du déséquilibre des échanges extérieurs.

Les exportations nationales ont toutefois enregistré une nette hausse. Leur valeur a progressé de 33,08 % par rapport à mai 2026 et a plus que doublé (+110,71 %) en glissement annuel, précise le NISR.

Dans le même temps, les importations ont connu une croissance encore plus soutenue. Leur valeur a augmenté de 47,44 % par rapport au mois de mai et de 59,08 % sur un an, contribuant à l’élargissement du déficit commercial.

Les réexportations ont également poursuivi leur dynamique haussière. Elles ont progressé de 30,05 % d’un mois à l’autre et de 46,14 % par rapport à juin 2025, selon les chiffres de l’Institut national de la statistique.