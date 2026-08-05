CEDEAO : La Guinée renonce au projet de monnaie unique 

La République de Guinée a décidé de se retirer du processus d’adhésion à l’« Eco », la future monnaie unique de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), dont l’entrée en circulation est prévue en juillet 2027.

Selon les médias locaux, les autorités guinéennes motivent cette décision par leur volonté de préserver la souveraineté économique du pays et de conserver la maîtrise de leur politique monétaire à travers le franc guinéen.

Le gouvernement estime également que le maintien de la monnaie nationale constitue un levier pour protéger les industries locales. Il souligne, en outre, qu’environ 80 % des exportations guinéennes sont destinées aux marchés asiatiques, un facteur qui réduirait, selon lui, les bénéfices attendus de l’adoption de l’Eco.

Porté par la CEDEAO, le projet de monnaie unique ambitionne de renforcer l’intégration économique et monétaire des pays d’Afrique de l’Ouest. Son lancement est actuellement programmé pour juillet 2027.