Soudan du Sud : Les avocats de Riek Machar sollicitent un accès à leur client avant la prochaine audience

Les avocats du premier vice-président suspendu du Soudan du Sud, Riek Machar, ont demandé à la juridiction spéciale de Juba l’autorisation de rencontrer leur client à son domicile afin de préparer sa défense avant la prochaine audience.

Lors de l’audience du 3 août, l’un des membres de l’équipe de défense, Me Deng John Deng, a expliqué que cette rencontre était indispensable avant que Riek Machar, présenté comme le cinquième accusé dans cette affaire, ne fasse sa déclaration devant le tribunal. Le juge James Alala Deng a invité les avocats à engager la procédure officielle pour obtenir cette autorisation.

La défense a par ailleurs dénoncé les restrictions imposées à certains proches des accusés, qui auraient été empêchés d’assister aux dernières audiences par des agents du Service national de sécurité. En réponse, le magistrat a rappelé que le procès est ouvert au public et a ordonné aux autorités de garantir l’accès aux audiences à toute personne souhaitant y assister.

Le procès a été ajourné au 5 août 2026. A cette date, le tribunal doit poursuivre l’examen de la défense du lieutenant-général Gabriel Duop Lam, l’un des coaccusés de Riek Machar.

Riek Machar et sept autres prévenus sont poursuivis pour meurtre, complot, terrorisme, haute trahison, destruction de biens publics et crimes contre l’humanité. Ces accusations sont liées à l’attaque de la garnison militaire de Nasir en 2025. Les huit accusés contestent l’ensemble des faits qui leur sont reprochés.